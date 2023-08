PSG : vers un rapprochement entre la direction et Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

Ce samedi, le PSG a réalisé une entrée en lice timide face à Lorient sur sa pelouse en Ligue 1 (0-0). Même si les préceptes de jeu de Luis Enrique pourraient être intéressants à développer pour l’effectif parisien, l’ancien coach du Barça a été frustré par ce nul pour son baptême du feu au Parc des Princes : «Je pense que nous méritions un peu plus. Il a manqué de marquer un but mais quand nous avons un adversaire aussi compact, c’est déjà bien d’avoir pu nous créer des occasions de but. Je pense que c’est compliqué d’être patient avec de tels supporters et c’est décevant de les avoir déçus ce soir. L’appui de nos supporters est très important.»

Même si Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte ont affiché un visage intéressant, cette équipe serait encore plus dangereuse avec des joueurs capables d’accélérer quand il faut changer de rythme. C’est pourquoi Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé feraient énormément de bien à Luis Enrique. Interrogé au micro de Canal+ sur l’incorporation à venir de l’ancien du Barça et un éventuel retour du Bondynois, l’ancien sélectionneur de la Roja a botté en touche : «Mon travail est d’améliorer mes joueurs individuellement. Ceux qui peuvent jouer..» Selon la chaîne cryptée, le club leur aurait communiqué que les positions restaient les mêmes au sujet du cas Mbappé.

L’Equipe évoque une éclaircie dans ce dossier Mbappé

Pourtant, presque dans le même temps, L’Equipe faisait état d’un avenir plus apaisé entre le transfuge de Monaco et le club de la capitale. En effet, d’après le quotidien, les récentes actions du champion du monde 2018 vont dans le sens d’une volonté de calmer les tensions avec la direction parisienne, qui reste persuadée que le joueur a déjà organisé sa sortie libre dans un an vers le Real Madrid.

Toujours selon nos confrères, une prolongation n’est clairement pas d’actualité. En effet, même si Mbappé était présent en tribunes ce samedi et avait accueilli Ousmane Dembélé à bras ouverts vendredi, la situation reste la même du côté du PSG, qui aurait peut-être mis Neymar et Verratti de côté pour envoyer un message à son numéro 7 comme l’imagine L’Equipe. Alors que le bras de fer devrait donc continuer, les déclarations d’après-match de Luis Enrique prennent donc tout leur sens. Non, Kylian Mbappé ne semble toujours pas proche de rejouer avec le PSG tant qu’il ne consent pas à accepter la prolongation proposée par les champions de France en titre.