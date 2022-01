OM-Lille : la réaction à chaud de William Saliba

Accroché par Lille malgré sa supériorité numérique, l'Olympique de Marseille a concédé le match nul contre Lille, ce dimanche soir (1-1). Après la rencontre, William Saliba a regretté le manque d'efficacité offensive, mais reste satisfait de l'issue du match contre un gros adversaire.

«On a fait une bonne entame de match, on était bien. J'ai perdu ce ballon, on a pris un corner, je n'ai pas été attentif. On est bien revenu en seconde période, il nous a manqué un petit peu... on prend ce point, c'est mieux qu'une défaite. Même à 10, ils défendaient bien, ils savent subir, c'est une équipe de Ligue des champions. Mais on a manqué d'efficacité devant le but, on aurait pu gagner ce match. Ce n'est pas fini, on a un match en retard, contre un concurrent direct la semaine prochaine (samedi, à Lens), on ne va pas baisser les bras», a-t-il expliqué sur Prime Vidéo.