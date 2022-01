Ligue 1 : grâce à Ünder, l'OM arrache le nul face à Lille

L'OM accueillait Lille pour le compte de la 21eme journée de Ligue 1. Les Marseillais abordaient la rencontre en confiance après le succès historique face à Bordeaux lors de la dernière journée. Face à eux, des Lillois 11èmes au coup d'envoi, qui espéraient enfin lancer une série et donc entamer une remontée au classement. Les Dogues débutaient parfaitement la partie grâce à un bon coup de tête de Botman (15e). Dominateur, Lille se mettait en danger à la demi-heure de jeu. Benjamin André, coupable de deux fautes évitables, était exclu et laissait donc ses partenaires à 10 pendant plus d'une heure.

La suite après cette publicité

La seconde période était logiquement à l'avantage de l'OM. Les hommes de Jorge Sampaoli manquaient clairement de précision et d'idée dans les derniers mètres. Malgré plus de 75% de possession de balle, l'OM ratait toujours ses occasions à l'image de Milik, maladroit devant le but. La défense lilloise subissait, mais réussissait à chaque fois à intervenir au dernier moment. Mais comme souvent, l'OM s'en remettait au talent de son joueur providentiel : Cengiz Under. Sur une merveille de frappe enroulée du droit, il égalisait (1-1, 75e). Malgré quelques occasions en fin de match, l'OM ne parvenait pas à inscrire un second but malgré des occasions franches notamment dans le temps additionnel. Avec ce nul, l'OM reste 3ème de Ligue 1. Le LOSC revient dans le top 10.