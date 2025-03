OL : la ministre des Sports valide la sanction de Paulo Fonseca

Ce mercredi, la sanction est tombée pour Paulo Fonseca : le coach de l’OL a écopé d’une suspension de neuf mois après son coup de sang à l’encontre de Benoît Millot lors de la rencontre entre son équipe et le Stade Brestois. Le Portugais se retrouve interdit d’accéder à son banc de touche, aux vestiaires des arbitres et de toute fonction officielle jusqu’au 30 novembre, et d’accès aux vestiaires de ses joueurs jusqu’au 15 septembre prochain. Une sanction que le principal intéressé a jugé trop lourde. Ce qui n’est pas le cas de la ministre des Sports.

Dans une interview accordée à La Dépêche du Midi, Marie Barsacq a été interrogée sur la suspension reçue par Paulo Fonseca. Et la membre du gouvernement a estimé que celle-ci va dans le bon sens : « la sanction est logique. Le geste de Paulo Fonseca est d’une extrême gravité. La commission de discipline envoie aujourd’hui un message de tolérance zéro sur toutes les atteintes aux arbitres. Je salue évidemment aujourd’hui la nécessité de protéger le corps arbitral. C’est vraiment indispensable. Ça doit aussi participer à reconquérir l’image du football. Il faut absolument aujourd’hui que ces sanctions jouent un effet dissuasif. » Après la punition infligée à Paulo Fonseca, mais également celle imposée à Pablo Longoria, les entraîneurs de Ligue 1 risquent désormais de devoir faire preuve de davantage de sang-froid vis-à-vis du corps arbitral.