La justice brésilienne en passe d’envoyer Robinho en prison pendant 9 ans !

Décidément, les anciennes stars quadragénaires du football brésilien finissent mal. Le 22 février dernier, l’ancien latéral droit Daniel Alves (40 ans) était condamné à quatre ans et demi de prison pour une agression sexuelle commise en boîte de nuit à Barcelone. Le Brésilien a déjà passé un an derrière les barreaux et compte faire appel. De son côté, Robinho, 40 ans lui aussi, vit une sorte de cabale.

Condamné en janvier 2022 à neuf ans de prison par la justice italienne, l’ancien attaquant de Santos et du Real Madrid a été reconnu coupable de viol en réunion. Les faits se sont produits en 2013, lorsque le joueur évoluait à l’AC Milan. Depuis, la justice transalpine se bat pour que la peine prononcée soit appliquée au Brésil. Mais depuis plus d’un an, Robinho, qui est rentré au Brésil pour fuir l’Italie, a engagé des avocats pour éviter la prison et joue à cache-cache avec les autorités de son pays pour ne pas être extradé.

L’étau se resserre sur Robinho

Sauf que cette fois, la presse brésilienne affirme que l’ancien crack auriverde est bien parti pour aller derrière les barreaux. Le 20 mars prochain, le Tribunal Supérieur de Justice (STJ) brésilien va décider si la peine prononcée en Italie est applicable ou non au Brésil. Le jugement sera rendu par la Cour spéciale du STJ, composée des 15 principaux ministres de la Cour. Et les derniers échos des médias locaux laissent entrevoir une issue défavorable pour Robinho.

Le STJ a déjà refusé la demande d’un ami de Robinho (jugé pour les mêmes accusations) qui demandait l’ajournement du procès. La demande a été considérée comme une tentative qui n’avait que pour seul but de perturber la procédure. Enfin, Globoesporte et UOL affirment que la tendance est de voir les juges du STJ confirmer l’application de la peine au Brésil. Si la peine est validée, il faudra alors trouver Robinho. Cinq adresses où pourrait potentiellement se trouver le joueur ont été communiquées à la justice brésilienne.