ASSE : ça se précise pour Eirik Horneland

Sans coach depuis samedi et l’annonce de la mise à pied d’Olivier Dall’Oglio, l’AS Saint-Étienne, actuel barragiste de Ligue 1, prospecte et cherche son nouveau coach. Comme révélé ce dimanche en exclusivité, Eirik Horneland est pisté avec insistance avec les Verts et les contacts se sont intensifiés ces dernières heures. Si Habib Beye est pisté, il part de très loin comme souvent et ne fait pas office de priorité. Cette dernière mène bien au technicien norvégien de 49 ans, libre depuis quelques jours après avoir démissionné de son poste de Brann.

Adepte du 4-3-3 et doté d’un palmarès solide en Norvège (2 fois 2e du championnat et vainqueur de la Coupe de Norvège en 2023), Horneland dispose de nombreux atouts et qualités appréciés en interne du côté du board forézien. Mais l’ancien sélectionneur des U18 et U19 de Norvège, qui dispose de plusieurs offres, se donne encore quelques heures avant de trancher définitivement… pour Saint-Étienne ou ailleurs. À suivre.