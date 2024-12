L’ASSE pense à Eirik Horneland

L’ASSE terminera-t-elle l’année 2024 sans entraîneur ? Difficile de s’avancer avec certitude, mais la direction stéphanoise travaille en tout cas pour dénicher le successeur d’Olivier Dall’Oglio, démis de ses fonctions ce samedi après la nouvelle sortie de route des Verts face à Toulouse (2-1). Selon nos informations, plusieurs profils sont à l’étude (Wilfried Nancy plait à Saint-Etienne, mais le dossier très compliqué), dont celui d’Habib Beye mais aussi d’Eirik Horneland.

Entraîneur norvégien de 49 ans, Horneland présente un CV riche, mais exclusivement basé sur des expériences au pays. Ces derniers jours, l’ancien joueur professionnel avait quitté Brann (son contrat expire officiellement le 31 décembre), club où il officiait comme entraîneur depuis août 2021, et avec qui il avait notamment terminé à la 2e place du championnat norvégien en 2023 et 2024 et participé aux barrages de C4. Ce dernier, qui a révélé il y a quelques jours qu’il voulait coacher à l’étranger, avait aussi connu auparavant des expériences à la tête des sélections norvégienne U18 et U19, puis dans des clubs comme Haugesund et Rosenborg. Les prochains jours devraient nous aider à mieux savoir s’il sera désigné comme l’élu pour relever Saint-Étienne, 16e de Ligue 1 et barragiste.