Lens - OM : Roberto De Zerbi est très heureux d’être à Marseille

Très remonté après la défaite terrible de l’OM contre l’AJ Auxerre au Vélodrome avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde, au point de mettre le doute sur son avenir à l’OM. Depuis, le technicien italien a démenti toute envie de départ et a confirmé son ressenti ce samedi, après la victoire sur la pelouse de Lens (3-1).

«Je n’avais pas besoin de la victoire pour être convaincu de rester à Marseille. C’est l’endroit idéal pour moi, je l’ai voulu à tout prix et je donnerai le meilleur de moi-même ici. On a eu du mal en première période, Lens était une équipe physique, on a souffert parfois, mais l’équipe a lutté et on a mieux joué en seconde mi-temps, surtout Hojberg et Rongier, a-t-il expliqué, avant de se justifier sur le manque de points pris à domicile. C’est difficile de comprendre, on peut juste dire que c’est un groupe de garçons impliqués, on est en train de reconstruire. Les jeunes ont souvent du mal à jouer au Vélodrome».