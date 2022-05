Ligue des Nations : les 32 de la Belgique

La Belgique s'apprête à disputer quatre matchs de Ligue des Nations, face aux Pays-Bas à la maison, en déplacement au Pays de Galles et deux fois face à la Pologne, à domicile et à l'extérieur. L'entraîneur Roberto Martinez a dévoilé sa liste de 32 joueurs pour ces rencontres.

La suite après cette publicité

On y retrouve les piliers que sont Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou encore Romelu Lukaku, tout comme le jeune Charles de Ketelaere ou les joueurs de Ligue 1, Wout Faes, Matz Sels et Thomas Foket.

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! 🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9