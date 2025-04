OL : Paulo Fonseca répond à la polémique du report refusé contre Auxerre

Ce week-end, le Paris Saint-Germain ne disputera pas de rencontre en Ligue 1. Pour mieux préparer le quart de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse d’Aston Villa (3-1 à l’aller) mardi, le tout juste Champion de France a obtenu le report de son match face au FC Nantes, initialement prévu ce week-end, au 22 avril prochain. Ce qui avait étonné les supporters de l’OL, alors que leur équipe, engagé en quart de finale de Ligue Europa, jouera bien ce dimanche, à Auxerre.

La suite après cette publicité

Et alors que certains médias expliquaient qu’une demande de report avait été refusée à l’OL, Paulo Fonseca a mis fin à la polémique. «Reporter le match, ça aurait juste été reporter le problème. Nous avons deux jours pour le préparer, et ça ne change pas grand-chose pour nous. Le jouer plus tard n’aurait pas été mieux, au contraire : on aurait peut-être été encore plus fatigués. C’est un rythme auquel nous sommes habitués. On a étudié la possibilité de reporter, mais on a choisi de continuer ainsi. Personnellement, je préfère jouer après les autres (dimanche soir). Comme on a joué tard contre Manchester, c’est logique de jouer en dernier. Pour la préparation, ça ne change pas grand-chose, si ce n’est que les joueurs peuvent mieux récupérer», a-t-il expliqué.