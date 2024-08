Droits TV, Ligue 1 : la meilleure affiche inclut dans la seconde offre de DAZN

La Ligue 1 McDonald’s connaît enfin ses diffuseurs ! Depuis ce jeudi, DAZN et BeIN Sports détiennent officiellement les droits de diffusion du championnat de France. La plateforme anglaise, qui diffusera huit des neuf matchs par journée, a dévoilé sa grille tarifaire hier après-midi. L’offre « Unlimited » va permettre aux téléspectateurs d’avoir accès à l’ensemble des huit matchs détenus par DAZN et du neuvième en différé. Le tout pour 29,99 euros par mois. La deuxième, appelée « Super Sports », permet de regarder un match de Ligue 1 par journée, ainsi que toute la saison du Championnat de France de basket, pour 14,99 euros.

Et, à en croire les informations du Parisien, DAZN va proposer dans ce second format la meilleure affiche de Ligue 1 une semaine sur deux, en alternance avec BeIN. Toujours selon le quotidien francilien, l’entreprise britannique va être le grand gagnant de ce deal puisqu’elle aura la priorité pour les affiches qui offrent généralement les meilleures audiences. Ainsi, les affiches Paris-Marseille, Lyon-Saint-Étienne et Lyon-Marseille vont être diffusées sur DAZN. À voir maintenant le créneau horaire qui correspondra à l’affiche du dimanche soir. Le média qatari souhaite diffuser son match de championnat, le samedi, à 17 heures.