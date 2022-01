OM - Montpellier : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le coup d'envoi des 8es de finale de Coupe de France a été donné hier avec la belle victoire du FC Nantes sur le Stade Brestois (2-0) grâce à un doublé de Ludovic Blas. Les matches se poursuivent tout le week-end et notamment ce samedi avec un choc entre équipes de Ligue 1 ce soir au Stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier HSC. Le coup d'envoi est prévu à 21h.

C'est presque une tradition en Coupe de France, surtout depuis la disparation de la Coupe de la Ligue, les clubs font tourner leurs effectifs. Ça sera encore le cas ce soir pour les deux entraîneurs. D'ailleurs, malgré la jauge, les 5000 spectateurs seront ravis de retrouver Steve Mandanda dans les buts, lui qui est désormais remplaçant depuis le début de la saison.

Milik et Mandanda titulaires

Sampaoli va privilégier une défense à 4 éléments où il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à d'habitude. On annonce Rongier et Peres dans les couloirs, tandis que la charnière devrait être formée par Saliba et Balerdi. Au milieu de terrain, Kamara sera dans un rôle d'essuie-glace devant sa défense. Ünder, Guendouzi, Harit et Payet auront pour but d'alimenter Milik et de relancer sa confiance.

En face, Olivier Dall'Oglio aussi va faire un peu tourner. Bertaud sera titulaire au poste de gardien. La défense devrait être composée de Souquet, Cozza, Sakho et Ristic. Dans l'entrejeu, le jeune duo Chotard-Leroy sera sans doute aligné d'entrée. Dans ce 4-2-3-1, c'est Sambia qui animera sans doute le couloir droit de l'attaque, lui qui est habituellement utilisé en piston. Enfin, Mollet et Gioacchini compléteront la ligne offensive derrière Wahi.