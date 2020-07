PSG : Thiago Silva triste pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Si le PSG a été empli de bonheur après avoir remporté la 13e Coupe de France de son histoire en battant l'AS St-Étienne (1-0), il est aussi plein d'inquiétudes avec la sortie sur blessure de Kylian Mbappé après un tacle de Loïc Perrin, d'ailleurs expulsé sur le coup. La durée d'indisponibilité n'est pas encore connue mais le prodige français ne devrait pas être prêt pour la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais ce vendredi. Et il est incertain pour la Ligue des Champions.

Après la rencontre, son capitaine, Thiago Silva, s'est exprimé sur le sujet : « Quand tu vois une action comme ça sur Kylian, c'est triste mais nous sommes contents pour le titre. C'était un match très difficile. On n'a pas très bien joué. C'est un sentiment de tristesse par rapport à Kylian, et de bonheur pour le titre. J'espère que Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c'est un joueur indispensable pour nous ». Le plus vite possible serait en effet le mieux alors que le club de la capitale entamera son rêve d'aller chercher la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame le 12 août prochain.