PSG-ASSE : touché à la cheville, Kylian Mbappé quitte lui aussi la pelouse !

Opposé à l'AS Saint-Étienne ce vendredi en finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain a bien débuté en ouvrant le score grâce à Neymar (14e, 1-0). Mais depuis ce but, le club de la capitale enchaîne les mauvaises nouvelles. Après la blessure de Thilo Kehrer (hanche), c'est l'international français Kylian Mbappé qui a dû sortir sur blessure !

Touché à la cheville droite suite à un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin, le natif de Bondy est longuement resté au sol et les esprits se sont grandement échauffés derrière entre les acteurs. Avec l'aide la VAR, M. Delerue a ensuite sorti un carton rouge au capitaine des Verts, dont c'était le dernier match avec l'équipe du Forez. Et Kylian Mbappé, lui, a dû céder sa place à Pablo Sarabia (33e). Les nouvelles du champion du Monde 2018 seront forcément très attendues...