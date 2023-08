Saudi Pro League : Al-Hilal écrase Al-Raed grâce à Mitrovic, Al-Ahli arrache la victoire

Troisième journée de Saudi Pro League ce jeudi soir avec le club d’Al-Hilal qui se déplaçait sur la pelouse d’Al-Raed. Pour l’occasion, le géant du football saoudien décidait de lancer ses recrues Yassine Bounou dans les buts ou encore Aleksandar Mitrovic devant. Toujours sans Neymar blessé mais avec le Brésilien Malcom devant, Al-Hilal a dominé très largement son adversaire du soir.

La recrue Mitrovic n’a pas mis longtemps avant de trouver le chemin des filets (42e) sur un bon service de Neves. Puis la star saoudienne Salem Al Dawsari, titulaire en attaque, s’est illustré avec un doublé dans cette rencontre. Après son nul lors de la dernière journée, Al-Hilal se relance donc (4-0) et reprend la 2e place du classement derrière le Al-Ittihad de Benzema et Al-Ahli qui s’est imposé dans les derniers instants face à Al-Akhdoud. C’est Frank Kessie qui a marqué l’unique but (1-0, 97e).