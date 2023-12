Serie A : l’Inter Milan écrase l’Udinese et passe leader

La Juventus n’aura pas eu le temps de profiter de sa nouvelle place de leader. Au lendemain de leur succès de prestige face au champion d’Italie en titre, Naples (1-0), les Turinois ont eu droit à un pied de nez de l’Inter Milan. Confrontés à l’Udinese de Florian Thauvin ce samedi, les Nerazzurri n’ont fait qu’une bouchée de leur adverse (4-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 38 15 30 12 2 1 37 7 16 Udinese 12 15 -13 1 9 5 12 25

Hakan Çalhanoğlu avait ouvert la marque sur penalty (37e, 1-0), avant de se muer en passeur décisif cinq minutes plus tard pour Federico Dimarco, auteur d’une superbe frappe croisée (42e, 2-0). Grâce à son flair habituel, Marcus Thuram s’est également joint à la fête en marquant son 9e but de la saison (44e, 3-0), avant que son duo Lautaro Martinez Martinez n’enfonce le clou en toute fin de rencontre (84e, 4-0). Un succès précieux qui permet à l’Inter (38 points) de passer sous le nez de la Juventus au classement, désormais deuxième (36e). L’Udinese est 16e et toujours sous la menace de la zone rouge.