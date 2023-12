Serie A : la Juventus s’impose sur le fil et enfonce Naples

La 15e journée de Serie A débutait par un très gros choc entre la Juventus et le Napoli. Les Bianconeri, leaders du Championnat d’Italie, voulaient enchaîner contre une équipe napolitaine encore en difficulté depuis l’arrivée de Walter Mazzarri. Pourtant, la Juve démarrait timidement la rencontre et subissait les offensives des Partenopei, mais Kvara loupait une énorme occasion (28e), avant un sauvetage de Szczęsny (38e).

Il faudra attendre la seconde période pour voir Gatti transformer une belle tête et donner l’avantage à la Vieille Dame (1-0, 58e). Un but qui a endormi les Napolitains, qui n’ont pu célébrer le but d’Osimhen… annulé après une position de hors-jeu (71e). Finalement, la Juventus s’est imposée et reste en tête de la Serie A, avant le match de l’Inter Milan contre Udinese. De son côté, le Napoli tombe provisoirement à la cinquième place et reste en crise.