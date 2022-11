EdF : Didier Deschamps calme le jeu pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Non, Karim Benzema (34 ans), élu Ballon d'Or 2022 pour son incroyable saison 2021-2022 avec le Real Madrid et les Bleus, ne sera pas un joueur différent en équipe de France. Voilà le message véhiculé par Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à Prime Video et diffusé ce dimanche, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

« Ça ne change rien. C'est très bien pour lui. Ça reste Karim. Certes, il a eu une récompense individuelle qui est la plus importante certainement. Ça ne va pas le changer. Il va avoir la même place, le même rôle. C'est une lumière en plus mise sur lui, certainement une attente encore plus importante. Mais ce n'est pas quelque chose qui va le faire changer, il sait très bien l'objectif qui est le sien et le nôtre. » Pour ceux qui pouvaient en douter, le message est passé.