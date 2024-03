Real Madrid : les curieuses confidences de Jude Bellingham

Qui aurait pu prévoir que Jude Bellingham aurait une si grande importance pour sa première saison au Real Madrid ? En quelques mois seulement, et sans avoir besoin de digérer ou presque (nous y reviendrons) son transfert à plus de 100 M€ dans la capitale espagnole, le milieu de terrain s’est affirmé comme l’élément clé de sa nouvelle équipe, et l’un des meilleurs joueurs du monde tous postes confondues. Ses statistiques sont encore là pour le démontrer : 20 buts et 9 passes décisives en 31 matchs, de quoi faire pâlir certains attaquants.

Cette confiance, il a pu s’en servir pour briller en équipe nationale également, en témoigne son dernier match face aux Belges cette semaine. De bon augure avant le sprint final avec la Liga en ligne de mire mais surtout la Ligue des Champions et l’Euro. «Je veux pouvoir offrir des titres à mon pays et à mon équipe, le Real Madrid», prévient-il à Sky Sports. L’homme de 20 ans a de très hautes ambitions, tout en essayant de conserver une bonne image auprès du public. À Wembley mardi soir, il a été filmé en train d’envelopper l’enfant en fauteuil qui l’accompagnait pour son entrée sur la pelouse de sa veste de survêtement pour le protéger du froid.

L’arrivée à Madrid «très, très difficile»

Forcément, ça plaît au public. «Je veux que les fans se sentent comme si j’étais un autre fan qui joue et les représente, parce qu’en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Leur soutien compte beaucoup pour nous, bien plus qu’ils ne le pensent. Quand le pays est positif, les joueurs sont positifs et les supporters sont positifs, l’équipe jouera mieux», poursuit celui qui se croit parfois dans un rêve éveillé. «Je dois me pincer quand je joue avec l’Angleterre à Wembley ou avec Madrid au Bernabéu. Je n’ai jamais rêvé de quelque chose comme ça si tôt.»

La pression semble glisser sur les épaules de la nouvelle star du foot anglais. Il reconnaît pourtant que son arrivée en Espagne n’a pas été simple. «Cela a été très, très difficile, lâche-t-il dans un sourire aussi désarmant que sincère, Ce fut aussi très amusant de s’adapter à la vie en Espagne et d’avoir de plus grandes responsabilités avec Madrid et l’équipe nationale. J’essaie de l’assimiler, de profiter de l’expérience, de m’améliorer et de grandir.» Qualifié de véritable éponge pour les observateurs, il peut s’appuyer sur l’expérience des plus anciens, et ça semble fonctionner.