Real Madrid : Martin Odegaard provoque un nouveau casse tête à la direction

Si le Real Madrid n'a recruté qu'un seul joueur cet été, David Alaba, plusieurs joueurs de retour de prêt sont considérés comme des éléments potentiellement très intéressants pour Carlo Ancelotti. Parmi eux, Martin Odegaard. Après une superbe saison 2019/2020 du côté de la Real Sociedad, le Norvégien est revenu à Madrid avec une cote monstrueuse. Seulement, Zinedine Zidane n'a pas vraiment compté sur lui. Résultat, départ direction Arsenal en hiver, et un prêt plutôt réussi en territoire gunner.

Il fait donc partie de ces joueurs attendus au tournant, et qui peuvent profiter du léger changement de cycle opéré à Madrid pour prendre du pouvoir. Seulement, les dernières informations publiées par les médias espagnols ne vont pas vraiment dans ce sens. Ainsi, comme l'explique la Cadena SER, il est même devenu le sujet d'inquiétude principal dans les bureaux du Santiago Bernabéu.

Un retour à Arsenal en vue ?

Et pour cause, sa situation s'est compliquée. Les dirigeants, qui se basent notamment sur son attitude, pensent que le joueur peut demander un transfert dans les prochains jours. Le média, qui se base sur des sensations, explique qu'il ne parvient toujours pas à s'adapter totalement, et qu'il n'est pas totalement heureux du côté de la Casa Blanca.

Selon le média, plusieurs clubs sont intéressés par ses services, que ce soit dans le cadre de prêts comme de transferts définitifs. Actuellement, le Real Madrid n'aurait pas forcément l'intention de vendre, mais tout cela pourrait bien changer, notamment en fonction des prestations et du comportement du principal concerné lors des prochains matchs amicaux du Real Madrid. De son côté, la Cadena COPE va encore plus loin et dévoile que le joueur souhaite revenir à Arsenal. Le début d'un nouveau feuilleton ?