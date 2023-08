Rennes tombe d’accord avec l’AS Roma pour Nemanja Matic !

Alors que le Stade Rennais avait proposé une première offre et que Nemanja Matic poussait pour quitter l’AS Roma, comme nous vous l’avons révélé tout récemment, les dirigeants du club breton ont fini par trouver un accord avec leurs homologues de la formation de la capitale italienne, selon nos toutes dernières informations. Nous pouvons ainsi vous confirmer que le montant du transfert de l’international serbe (48 sélections) est de l’ordre de 2,5 millions d’euros tandis que le joueur de 35 va signer un contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe.

Dans les prochaines heures, Nemanja Matic quittera son père spirituel en la personne de José Mourinho. De leur côté, les Rennais pourront remercier Olivier Cloarec qui a réalisé des négociations de haut vol pour en arriver là. En effet, le président exécutif et directeur général du club breton, arrivé en mai 2022 pour remplacer Nicolas Holveck, a participé activement aux discussions. Le dirigeant français a même pris en main les négociations depuis plus d’une semaine pour réussir à finaliser ce très beau coup, grâce notamment à son sang-froid et sa capacité à être intransigeant…