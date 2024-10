Ligue 2 : le Paris FC étrille l’ESTAC sans surprise

Suite et fin de la 9ème journée de Ligue 2 ce lundi soir. Le club de Troyes accueillait dans le Grand Est les leaders du Paris FC, sur la pelouse du Stade de l’Aube. Un match au cours duquel les locaux ont montré de belles choses en attaque avec près de 11 frappes tentées - soit plus que les leaders parisiens, mais les visiteurs franciliens ont fait preuve d’un réalisme et d’une efficacité offensifs. En effet, les joueurs de Stéphane Gilli sont repartis avec la victoire (0-3) grâce à un doublé de Jean-Philippe Krasso (19e, 40e) et un but d’Ilan Kebbal (73e). Ce dernier avait même précédemment loupé un pénalty (58e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Paris FC 21 9 10 7 0 2 17 7 18 Troyes 4 9 -13 1 1 7 4 17

Au classement, le Paris FC, qui surfe sur de très bonnes nouvelles avec l’arrivée prochaine de LVMH et Red Bull à la propriété du club, reste bon leader de l’antichambre avec cette très belle 1ère place, tandis que l’ESTAC ne brille pas et reste en très grand danger donc à la 18ème et dernière position. Le weekend prochain, les Parisiens accueilleront à Charléty Grenoble, alors que les Troyens se déplaceront en Normandie pour y défier Caen, lors de la 10ème journée de l’antichambre françaises.