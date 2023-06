Le RC Lens riposte pour Kevin Danso

La très belle saison du RC Lens et de Kevin Danso (24 ans) ne passe pas inaperçue en Europe. Le défenseur autrichien est courtisé par des clubs de Premier League, l’AC Milan ou encore le Naples de Rudi Garcia, comme nous vous le révélions ces dernières semaines. Les Sang et Or, qui vont retrouver la Ligue des Champions, ne perdent pas espoir de le conserver non plus.

D’après nos informations, la direction du club français est en train de négocier une prolongation avec son joueur, déjà sous contrat jusqu’en 2026. Rien n’est encore bouclé mais l’optimisme est de mise à Lens car l’ancien d’Augsbourg se sent bien au club, en plus d’avoir la possibilité de disputer la C1 à la rentrée prochaine.

