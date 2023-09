Lille : Paulo Fonseca confirme pour l’OM

Entraîneur du LOSC depuis 2022, Paulo Fonseca réalise du bon travail dans le nord de la France. Cinquième du classement de Ligue 1 la saison passée, le club nordiste pointe à la sixième place en ce début de saison. Satisfaits du Lusitanien, les Dogues ont dû montrer les crocs pour éviter de se le faire poquer. En effet, l’Olympique de Marseille et Al-Hilal ont poussé fort pour engager l’ancien coach de de l’AS Roma (dont le contrat expire en 2024). Dans une interview accordée à O Jogo, Fonseca confirme ces contacts et explique pourquoi il est resté.

La suite après cette publicité

« Je vais être très honnête, il y a eu des offres concrètes de la part des clubs que vous avez mentionnés (l’Olympique de Marseille et Al-Hilal, ndlr). J’ai toujours privilégié la poursuite de ma carrière en Europe et dans les meilleurs championnats. C’est vrai qu’il y a eu une offre d’un club très intéressant avec d’autres aspirations en France. Mais Lille, dès le premier instant, a souligné sa position selon laquelle il était impossible que cela se produise. C’est impossible. J’ai un contrat, je le respecte et je suis heureux. Mais je suis ambitieux et je veux jouer et me battre pour plus. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. (…) Je ne cache pas que je veux retrouver la Ligue des Champions dans un avenir proche, c’est l’objectif de presque tous les managers, presque tous les entraîneurs. » Le message est passé.