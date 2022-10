Mondial 2022 : Imrân Louza forfait avec le Maroc !

Coup dur pour le Maroc. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), Imrân Louza, le milieu de terrain de Watford, a annoncé son forfait pour la compétition. Souffrant d'une fracture de la cheville, le joueur de 23 ans ne participera pas au Mondial avec les Lions. Dans un message publié sur son compte Twitter, l'ancien Nantais a fait part de toute sa déception : « Des images dures à encaisser, des nouvelles dures à accepter, mais mercredi soir, l'un de mes rêves les plus grands s'est envolé...

La suite après cette publicité

Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tous ceux qui croient en moi. Je reviendrai encore plus fort que jamais. » Un choc alors que le Maroc aura fort à faire dans son groupe F, aux côtés de la Belgique, du Canada et de la Croatie. Un forfait qui vient s'ajouter à celui de Tarik Tissoudali, blessé en août dernier et out pour l'intégralité de la compétition.