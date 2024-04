Ligue des Champions : Barcelone craint le pire avant de retrouver le PSG

Le FC Barcelone est à 90 minutes de réaliser un rêve. Absent des demi-finales de la Ligue des Champions depuis 2019 et une terrible élimination contre Liverpool, le club catalan est en bonne voie pour retrouver le dernier carré de la compétition grâce à sa victoire obtenue au Parc des Princes, en quarts de finale aller. Mais pour cela, il faudra ne pas perdre contre le PSG, au Stade Olympique de Montjuïc. Et le vestiaire blaugrana a quelques craintes.

La suite après cette publicité

Notamment en raison du retour d’Achraf Hakimi, qui était suspendu au match aller. «Ils ont tellement d’options et de joueurs qu’on ne sait pas quelle alternative ils peuvent utiliser. Nous avons une structure très claire en défense et en attaque, peu importe qui joue pour le PSG. Il s’agit de joueurs, les nôtres étaient à un niveau brillant», a expliqué Xavi Hernandez. «Nous avons une chance d’atteindre les demi-finales après cinq saisons sans y parvenir. Vous voyez aussi qu’il y a une très grande opportunité».

À lire

Barça : Pedri répond cash sur son avenir

Xavi Hernández redoute une soirée cauchemar

En raison des dernières déconvenues en Coupe d’Europe, Xavi ne veut pas voir son Barça trop beau, malgré la belle victoire obtenue à Paris. «Nos derniers résultats donnent une motivation d’obtenir un succès retentissant. Nous avons cet avantage, nous avons hâte d’y être. Il sera important de contrôler les émotions et le tempérament. Une expulsion nous affecterait beaucoup. Ce sera très difficile, mais nous devons montrer le meilleur visage et la meilleure personnalité de l’équipe. Ce sera l’une des clés du succès», a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

Un sentiment partagé par son milieu de terrain, Pedri, très attentif au trio d’attaque francilien. Il faut avoir le ballon. «Quand on a le ballon, on se donne comme priorité de ne pas concéder d’occasions, comme nous l’avons fait à Paris. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Barcola sont de très bons joueurs de un-contre-un. Ils vont essayer de renverser la situation et c’est vrai que nous avons cet avantage, mais il faut sortir et manger Paris», a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone refuse de se considérer comme favori.

Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.