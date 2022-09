CdM : Robert Lewandowski portera un brassard aux couleurs de l'Ukraine

La suite après cette publicité

C'est une petite partie de l'Ukraine qui s'envolera pour le Qatar. Non qualifié pour la prochaine Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre), le pays d'Europe de l'Est y sera tout de même représenté, par le biais d'un brassard arboré par Robert Lewandowski, capitaine de la sélection polonaise.

Un cadeau offert par l'ancien joueur et actuel sélectionneur national des Bleu et Jaune, Andriy Shevchenko. « C'est aussi un message au monde. Nous nous battons, nous sommes toujours en vie et nous n'abandonnerons jamais », a notamment déclaré, ému, l'ancien Milanais.