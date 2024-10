Homophobie : des policiers bientôt en civil dans les stades de Ligue 1

Pour lutter contre l’homophobie et toute sorte de discrimination dans les stades français, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a convoqué ce jeudi une réunion avec les instances du football français. En est ressortie l’idée de mettre en place des billetteries nominatives pour les gros clubs tels que le PSG, l’OM et l’OL (cette mesure s’appliquera aux autres clubs d’ici à 2025), d’arrêter les matches en cas d’acte récidiviste, mais aussi de placer des policiers en civil dans les tribunes pour identifier les agitateurs.

Au micro de Rothen s’enflamme, le boss de Beauvau a expliqué cette dernière mesure : «je placerai des policiers régulièrement en tenue de civils dans les stades pour repérer individuellement les fauteurs de troubles. Vous ne les verrez pas. Je ne vais pas vous dire où ils seront. J’en ai parlé à l’ANS (Association nationale des supporters). Et pourquoi pas ?» Il a également invité les clubs à prendre leurs responsabilités : «Je pousse ce coup de gueule. Si les clubs ne mettent pas d’ordre, la règle sera l’interdiction (de déplacement). S’il n’y a pas cette capacité à organiser des déplacements dans l’ordre, on devra en venir à des mesures beaucoup plus fortes. »