Aaron Boupendza est décédé

Terrible nouvelle arrivée en provenance d’Asie ce mercredi. Aaron Boupendza, en pleine force de l’âge, s’est éteint en Chine. Selon la presse turque, L’attaquant international gabonais de 28 ans (35 sélections - 8 buts) serait tombé du 11e étage de sa résidence. Mais pour l’heure, les circonstances du décès du joueur sont floues et il parait prématuré de dresser des conclusions hâtives. Le président du Gabon a néanmoins confirmé le décès du joueur par le biais d’un tweet publié il y a quelques minutes.

Passé par Bordeaux sans jamais y avoir eu sa chance, Boupendza s’était révélé sous les couleurs de Pau (14 buts en 21 matches de National) avant de pas mal bourlinguer tout autour du monde, de Feirense au Portugal, à Hatayspor en Turquie (il a marqué 22 buts et terminé meilleur buteur de Super Lig), en passant par Al-Arabi, Al-Shabab, le FC Cincinnati et plus récemment au Rapid Bucarest. Le 31 janvier 2025, il avait posé ses valises du côté de la Chine et plus précisément du Zhejiang Professional où il avait fait des débuts tonitruants avec 4 buts marqués en 6 matches. Aujourd’hui, tout le Gabon et les clubs où il est passé pleurent ce serial buteur, véritable globe trotteur, qui aura joué dans 4 continents différents. Toute la rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.