Daniel Riolo fracasse Luis Enrique

Les choix de Luis Enrique risquent de faire jaser dans les prochains jours. Le PSG n’a pas semblé dans son assiette pour le match aller face au FC Barcelone, avec des initiatives contestables de la part de l’entraîneur espagnol (titularisations de Lee et Asensio, Marquinhos arrière droit etc). Et l’un de ses principaux détracteurs s’en est donné à coeur joie dès le coup de sifflet final. Il s’agit de Daniel Riolo, l’éditorialiste de RMC, qui a fracassé Luis Enrique.

Comment mettre de l’intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste ? Même eux sont surpris ! Ils apprennent la compo au petit-déj ! Luis Enrique fait des surprises, c’est Kinder Surprise ! «Tous les jours ils ouvrent un œuf et découvrent comment ils vont jouer… Les joueurs sont surpris par les compos. Est-ce qu’on peut m’expliquer à quoi ça sert ? Ça fait six mois que je demande à quoi ça sert ! Quand est-ce que ça a marché ? Xavi fait un 4-3-3 basique, tout simple, avec chaque mec à sa place. Luis Enrique, lui, change tout. Il a décidé que Vitinha était un 6 alors qu’on sait très bien qu’il est meilleur plus haut parce qu’il peut être à la dernière passe en étant plus proche de Mbappé. Il n’y a pas de 6 dans cette équipe. Si tu mets Vitinha en 6, tu n’as plus personne en milieu offensif. Je raconte ça depuis 6 mois. Les mecs ne sont pas mis dans leurs meilleures dispositions. Mbappé aime jouer avec un 9, est-ce que tu peux le mettre dans les meilleures dispositions ? Lui il est bon avec un 9 !», a-t-il éructé au micro de RMC.