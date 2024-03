Flamengo : Gabigol réagit à sa suspension

Hier soir, la sentence est tombée pour Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de Gabigol. Le joueur de 27 ans a été suspendu deux ans, pour avoir été jugé coupable de fraude lors d’un test antidopage. Si l’avant-centre de Flamengo peut faire appel, il a commenté cette décision, dans des propos rapportés par Ge Globo.

La suite après cette publicité

«Depuis le début de ma carrière de footballeur, j’ai toujours respecté les règles du jeu et je n’ai jamais utilisé de substances interdites», a d’abord rappelé l’avant-centre brésilien. «Je suis déçu par l’issue du procès, mais je continuerai à coopérer avec les autorités sportives et je suis convaincu que mon innocence sera prouvée et rétablie par une juridiction supérieure», a poursuivi Gabigol, qui remercie tout le monde du soutien dans «cette période difficile».