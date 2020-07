L'Ajax Amsterdam lance son nouveau maillot domicile

Plus d'un mois après avoir lancé son maillot extérieur pour 2020/2021, l'Ajax Amsterdam dévoile enfin sa nouvelle tenue domicile.

Toujours conçu par l'équipementier adidas, le nouveau maillot des coéquipiers de Quincy Promes ne présente pas de grandes différences par rapport au précédent maillot domicile de l'Ajax. On retrouve la traditionnelle large bande rouge au centre tandis que le reste de la tenue est blanche. Les différences concernent tout d'abord le col du maillot qui n'est plus rond mais en "V", le bord des manches qui arbore une fine ligne rouge, le fanion du club dont le fond est rouge et non plus blanc. Enfin, les trois croix de Saint-André, qui sont un symbole du drapeau de la ville d'Amsterdam, ont été ajoutés en rouge vif en bas du maillot.

À noter également la présence d'un nouveau sponsor sur les manches : l'office de tourisme de Curaçao. Cette île située dans les Antilles, dont est originaire l'ancien ajacide Gregory Van der Wiel, est une ancienne colonie néerlandaise. Début 2020, le club et l'office de tourisme de l'île avaient signé un partenariat jusqu'en 2023 et l'Ajax avait déjà fait la promotion de Curaçao sur son précédent maillot à partir de janvier mais la saison écourtée d'Eredivisie avait empêché une bonne exposition. Le sponsor au centre du maillot reste "Ziggo", un opérateur de télécommunications néerlandais.

Le nouveau maillot domicile de l'Ajax est déjà disponible sur la boutique en ligne du club.