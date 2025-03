CBF : Ronaldo se retire amèrement de la course à la présidence

À 48 ans, Ronaldo voulait donner une nouvelle direction à sa carrière. Patron de Valladolid, le champion du monde auriverde 2002 avait officialisé son envie de se présenter aux élections présidentielles de la fédération brésilienne (CBF). Malheureusement pour lui, Il Fenomeno a découvert que le président sortant, Ednaldo Rodrigues, dispose d’un réseau d’influence bien plus puissant que lui. Ronaldo a donc annoncé sur son compte Instagram qu’il retirait sa candidature.

« Après avoir déclaré publiquement mon désir de me présenter à la présidence de la CBF lors des prochaines élections, je retire officiellement mon intention ici. Si la majorité des décideurs pensent que le football brésilien est entre de bonnes mains, ce que je pense n’a pas d’importance. Comme je l’ai déjà dit, mes premières mesures seraient de donner aux clubs une voix et un espace, et d’écouter les fédérations en faveur de l’amélioration des compétitions et du développement du sport dans leurs États. Le changement nécessaire viendrait de cet alignement stratégique, avec la force d’une vision partagée. Or, lors de mon premier contact avec les 27 affiliés, j’ai trouvé 23 portes fermées. Les fédérations ont refusé de me recevoir chez elles, sous prétexte de satisfaction de l’administration actuelle et de soutien à la réélection. Je n’ai pas pu présenter mon projet, exposer mes idées et les écouter comme je l’aurais souhaité. Il n’y a pas eu d’ouverture au dialogue. Le statut donne aux fédérations le plus grand nombre de voix, il est donc clair qu’il n’y a pas moyen de se présenter. La plupart des chefs d’État soutiennent le président sortant, c’est leur droit et je le respecte, quelles que soient mes convictions. Je remercie tous ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour mon initiative et je continue à croire que la voie à suivre pour le football brésilien est avant tout celle du dialogue, de la transparence et de l’unité », a-t-il posté.