La Juventus à la quête de solutions pour Arthur Melo

En manque de temps de jeu à la Juventus après son retour d'opération en début de saison (2 titularisations sur ses 8 matches TCC), le milieu de terrain brésilien Arthur Melo ne serait pas contre un départ cet hiver pour retrouver du rythme et de la compétitivité. Déjà il y a une semaine, le quotidien catalan Sport évoquait l'intérêt du Séville FC pour l'international auriverde (21 sélections, 1 but) dans le cadre d'un prêt pour suppléer son compatriote dans l'entrejeu Fernando (34 ans).

Présent à la cérémonie du Golden Boy 2021, son agent Federico Pastorello s'est exprimé au sujet de son client de 25 ans, affirmant de prochaines discussions pour sceller son sort : «Arthur a été choisi par un autre entraîneur et avec Allegri, il trouve un peu moins d'espace et, compte tenu du fait qu'il y a une Coupe du monde à l'horizon, son désir est de trouver un peu plus de continuité. Nous essayons de nous préparer pour trouver la bonne solution».