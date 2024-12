Ligue 1 : maladroit devant le but, Monaco cale face à Reims

Après une lourde défaite contre Arsenal en Ligue des Champions (3-0) mercredi 11 décembre, l’AS Monaco était déterminé à se ressaisir ce dimanche face à Reims, sur la pelouse du Stade Auguste Delaune. De leur côté, les Rémois, après avoir été tenus en échec à Strasbourg (0-0), restaient sur trois matchs sans victoire (2 nuls, 1 défaite) et se retrouvaient désormais à six points du 6e, Lyon, et des places européennes. Un match à double enjeu qui a pris du temps à démarrer véritablement. Quelques rares occasions sont venues casser la monotonie de la première demi-heure.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 30 15 +12 9 3 3 24 12 10 Reims 20 15 +2 5 5 5 20 18

Servi aux abords de la surface, Aleksandr Golovin armait une lourde frappe qui s’envolait loin au-dessus de la cage (11e). Une dizaine de minutes plus tard, Eliesse Ben Seghir, trop imprécis, loupait à son tour une occasion d’ouvrir le score (21e). Les plus franches tentatives monégasques du premier acte ont été élaborées par Takumi Minamino. Le Nippon, profitant de l’espace laissé dans la surface adverse, a envoyé un tir croisé directement vers la cage rémoise. Attentif, Emmanuel Agbadou a sauvé son équipe sur le fil (28e). Minamino a buté juste après sur Yehvann Diouf (31e). En fin de première période, son compatriote Keito Nakamura manquait une superbe occasion de débloquer les compteurs. Après un bon travail de Munetsi, qui avait chipé le ballon à Singo et l’avait servi parfaitement sur la gauche de la surface, le Japonais a raté sa reprise du gauche face au but vide, laissant passer une énorme opportunité (37e).

Monaco trop peu réaliste

Au retour des vestiaires, le vent a rapidement tourné en faveur des locaux. Junya Ito débordait sur la droite et centrait à ras de terre pour Oumar Diakité, dont la frappe puissante du droit a heurté la transversale de Philipp Köhn. Keito Nakamura récupérait le ballon, mais manquait à nouveau la cible (52e). À la 72e minute, Yaya Fofana, rentré à la place de Valentin Atangana, envoyait un tir vers le but de l’ASM, sans succès. La série des loupés s’est poursuivie en fin de partie. Takumi Minamino, profitant d’une erreur de Cédric Kipré, a filé seul face à Yehvann Diouf, mais sa tentative du droit a échoué face à la sortie du gardien rémois (77e).

À l’issue de la rencontre, le Stade de Reims conserve sa 10e position en Ligue 1 avec 20 points. De son côté, l’AS Monaco ne s’est pas véritablement relancé et se retrouve à la 3e place du classement avec 30 points. Marseille reste donc dauphin du Paris Saint-Germain. L’équipe du Rocher recevra le club de la capitale, ce mercredi. Une rencontre qui s’annonce déjà haletante.