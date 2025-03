Monaco : Adi Hütter convoité en Europe

Brillant depuis bientôt deux ans à la tête de l’AS Monaco, Adi Hutter a réussi à apporter un peu de stabilité à un club qui se cherchait depuis la fin de l’ère Jardim. De quoi intéresser des clubs en quête de cette stabilité. «Oui, Il y a eu des intérêts (pour lui). En France, c’est peut-être une grande surprise que le club ait prolongé mon contrat si tôt. En Allemagne, c’est quelque chose de normal», a raconté l’entraîneur autrichien dans une longue interview accordée à L’Equipe.

La suite après cette publicité

«Tout le monde a vu nos matches de Ligue des champions avec une jeune équipe et la manière dont on a joué. On a terminé 2e la saison passée. Cette saison, on a fait une très bonne campagne en C1, on est toujours dans le haut de tableau en L1. D’autres clubs ont vu tout ça», a-t-il justifié pour expliquer ces intérêts. Prolongé par Thiago Scuro, Adi Hutter est donc l’une des pierres angulaires du projet monégasque, et ce quelles qu’en soient les rumeurs autour de lui.