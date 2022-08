OM : le retour en grâce de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a gagné à Nice dans les grandes largeurs (3-0). La performance d'Alexis Sanchez, auteur d'un doublé, a probablement mis un peu de lumière sur le retour de Dimitri Payet. Ce retour avait quelque chose de doublement symbolique. D'une part parce qu'il n'avait commencé aucun rencontre de Ligue 1 sous Igor Tudor. D'autre part car il revenait à Nice.

L'année passée, il avait été victime de jet de bouteille et si ce schéma s'est reproduit à Lyon plus tard, c'est bien là qu'il a commencé à vouloir porter la voix de ceux qui subissaient la violence dans les stades. Un clin d'oeil du destin donc. Ou plutôt d'Igor Tudor. Pour accompagner la maestria du numéro 10 phocéen, le coach croate avait opté pour Alexis Sanchez et un élément un brin plus défensif : Mattéo Guendouzi.

Pas d'embrouille Payet-Tudor

Mais, le meneur de jeu soyeux été dans tous les bons coups offensifs. En envoyant Clauss sur orbite ou même en combinant avec Alexis Sanchez. Igor Tudor a plutôt apprécié : « le duo Payet-Sanchez ? Ce sont deux grands joueurs. Ce qui est important c'est qu'ils travaillent pour l'équipe et qu'ils fassent ce que je demande. Dans un collectif fort, les grands joueurs font la différence. On va continuer. Bien sûr qu'Alexis Sanchez est un joueur fantastique, sa carrière parle d'elle même. Mais le football se joue toujours à 11 et on a beaucoup de joueurs fantastiques. Plus on en a, plus on est heureux ».

Le joueur, lui-même, s'est d'ailleurs présenté en zone-mixte et a avoué son enfin de jouer. « Cela fait trois semaines que je prends mon mal en patience, oui je veux jouer. Aujourd'hui on m'a donné ma chance. Le but était de me faire plaisir et d'être efficace. Je suis heureux de retrouver les terrains. L'embrouille, c'est vous qui avez dit ça, pas moi. Est-ce que ça me relance ? Je n'étais pas bon jusqu'ici. Il y a eu des choix faits, il faut les respecter. Cela fait un moi que je travaille et que j'attends. Quand on vous met, il faut être performant. Il n'y a aucun problème Tudor-Payet. C'est lui qui fait des choix, c'est lui le patron », a-t-il expliqué. Maintenant, il va falloir suivre ce rythme !