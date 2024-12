Un ancien de l’OM prend sa retraite à 24 ans !

Pedro Ruiz Delgado prend sa retraite de footballeur professionnel. L’attaquant espagnol de 24 ans, débarqué à l’OM en 2021, a décidé de raccrocher les crampons pour des raisons médicales. Trop souvent blessé, l’attaquant formé au Real Madrid était arrivé à Marseille avec l’étiquette d’un crack à relancer, mais il n’aura finalement jamais pu disputer le moindre match avec la tunique olympienne à cause de ses nombreux pépins et opérations aux genoux.

La suite après cette publicité

«Football, je t’ai tout donné et tu m’as tout donné. MERCI !», a écrit le désormais ex-joueur d’1,98m sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle. Après 3 ans passés sous contrat à l’OM et un prêt peu fructuant du NEC Nimègue au Pays-Bas, le joueur avait quitté le club phocéen libre cet été, et va désormais prendre définitivement ses distances avec le football professionnel.