OL - Eintracht Francfort : la réaction à chaud de Rayan Cherki

L’OL est sorti vainqueur de cette 6e journée de Ligue Europa et tient probablement sa victoire la plus probante de la saison. Les Lyonnais ont battu l’Eintracht Francfort (3-2) grâce à un Rayan Cherki des grands soirs. D’abord buteur en déviant la frappe de Corentin Tolisso, le milieu offensif s’est transformé en passeur sur les réalisations de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah en seconde période. Le joueur de 21 ans savourait son nouveau match plein au coup de sifflet final.

«On avait envie de bien faire, c’était le dernier match de l’année 2024 ici, on avait envie de satisfaire nos supporters, nous sommes sur une bonne dynamique, on a mis tous les ingrédients, il faut continuer comme ça. Je suis ce que disent mes coéquipiers, on est là pour tout gagner, on se concentre maintenant sur le match de dimanche, on veut gagner match après match et on verra à la fin de la saison», affirme à Canal+ celui qui prend plus d’épaisseur semaine après semaine.