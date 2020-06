À la découverte de Kaïs Najeh, l'une des promesses du centre du formation du PSG

Chaque année ou presque, c'est la même rengaine. Les supporters espèrent voir de jeunes joueurs formés au club entrer dans la rotation et devenir au fil des années l'emblème du PSG. Et puis la réalité surgit. En attendant de voir si Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche seront les successeurs de Presnel Kimpembe, le club de la capitale va devoir trancher sur le cas de plusieurs de ses jeunes pousses. Intéressons nous aujourd'hui à Kaïs Najeh, défenseur franco-marocain âgé de 17 ans, qui a mis son premier pied dans le club à l'âge de 6 ans.

Né dans la région parisienne, le gaucher a d'abord intégré l'association PSG. Talentueux et remarqué, il a franchi la passerelle lui permettant d'accéder à l'antichambre des professionnels. Kaïs est donc entré en préformation et a suivi dès lors le cursus classique (le PSG l'a retenu alors qu'il aurait pu intégrer l'INF à Clairefontaine), en étant régulièrement capitaine et surclassé dans les catégories d'âge. C'est là qu'il a tapé dans l'oeil d'un formateur reconnu, Nasser Larguet, alors directeur technique national du Maroc, devenu depuis directeur du centre de formation de l'OM.

« Lors de mon passage en tant que DTN au Maroc et responsable des sélections nationales de jeunes, l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Maroc, Monsieur Mustapha HADJI, m’a parlé de lui. J’ai pu me renseigner sur ses qualités et l’ai fait suivre par notre scout en France. Cela nous a permis de voir qu’il avait les qualités pour débuter avec les équipes nationales jeunes marocaines. Ensuite je me suis déplacé à Paris rencontrer la famille du fait de sa double nationalité franco-marocaine, et lui dire qu’en plus des équipes nationales françaises de jeunes, il y avait celles du Maroc, qui pouvaient lui permettre de connaître le niveau international », nous raconte Nasser Larguet. Ce qui lui plaît chez le jeune garçon : « travailleur, discret et grosse marge de progression, une polyvalence en tant qu'axial ou latéral gauche et une famille qui a la tête sur les épaules et qui suit bien son enfant ». Le voilà donc sélectionné dans les catégories jeunes internationales avec le Maroc, qui lui permet d'engranger toujours plus de temps de jeu et de continuer sa progression.

Surmonter la pire blessure et faire son trou

Le constat effectué par Nasser Larguet se retrouve chez Laurent Huard, ancien entraîneur au sein de la formation du PSG, désormais l'un des adjoints de Claude Puel à Saint-Etienne. « Je l'ai eu pendant un an, je l'ai bien connu. J'ai pu suivre son évolution. C'est quelqu'un de sérieux, travailleur. Il a su s'affirmer et jouer dans la catégorie au-dessus en 17 ans. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché. Il est gaucher, défenseur, capable de jouer latéral gauche ou axial gauche. Peut-être qu'à l'avenir, il se fixera à un poste de latéral. Il y a besoin de ces spécificités », nous a-t-il confié.

La ténacité de Kaïs Najeh lui a récemment servi pour encaisser et digérer une blessure aux ligaments croisés du genou gauche survenue en octobre dernier. Un net coup d'arrêt dans sa saison, et le passage redouté par la case opération. Mais à cet âge, l'impact d'une telle blessure n'a rien d'insurmontable. « Généralement, avec les progrès de la médecine, ça revient bien. Chez les jeunes, il faut surtout prendre le temps, qu'il y ait une vraie cicatrisation », note Laurent Huard, rejoint par Nasser Larguet. « Le plus important, c’est qu'il prenne son temps pour revenir, ne pas être pressé, avec une bonne rééducation, une bonne réathlétisation, avec enfin un retour progressif à la compétition. Cela lui permettra de revenir plus fort grâce à son mental. »

Aucun problème à ce niveau-là, le jeune joueur a déjà fait preuve d'une bonne force de caractère depuis ses débuts. « C'est plus un joueur qui franchit les paliers avec abnégation, qui n'a pas forcément plus de marge que les autres. Mais il compense par la volonté, l'abnégation et l'intelligence », explique Laurent Huard. Outre son retour sur les terrains, cet été sera aussi charnière quant au positionnement du PSG au sujet de Kaïs. Son contrat aspirant s'achève en juin 2021. Attaché au club, il attend sereinement un potentiel contrat professionnel, d'autant qu'il est régulièrement suivi, depuis quelques mois, par différents clubs, dont le Benfica Lisbonne et Clermont. La mission première sera déjà de s'approcher le plus possible du groupe professionnel parisien.