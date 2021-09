Incidents Nice-OM : Dimitri Payet ne digère pas sa sanction

Les sanctions prononcées par la commission de discipline mercredi soir concernant les incidents survenus lors de la rencontre Nice-OM provoquent des dommages collatéraux. Ces dernières heures, l'Olympique de Marseille par le biais de son président Pablo Longoria, a stigmatisé le manque de mansuétude de la LFP à l'égard de son club. L'homme fort de la formation phocéenne estime que ses joueurs ont été les victimes des incidents qui ont émaillé le match du 22 août dernier.

Un constat pas forcément partagé par la commission... Suspendu pour un match avec sursis après avoir répliqué au jet de bouteilles des supporters niçois à son encontre, Dimitri Payet ne digère pas sa sanction. Selon les informations de RMC Sport, le milieu offensif marseillais ne s'attendait pas à être sanctionné et n'apprécie pas la démarche de la commission de discipline. Malgré le soutien de l'UNFP ou encore de la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, Payet se retrouve donc parmi les coupables. Affecté, l'international français éprouve une certaine injustice dans ce jugement et s'estime plus victime que coupable. L'OM va-t-il faire appel pour les sanctions de Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez ? Affaire à suivre...