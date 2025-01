OM - Lille : les compositions officielles

Ce mardi, les 16e de finale de la Coupe de France offrent un joli choc entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Jeffrey de Lange dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Le milieu de terrain est assuré par Valentin Rongier et Pierre-Emile Höjbjerg tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assurent les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot sont associés derrière Neal Maupay.

De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Vito Mannone qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro Ribeiro et Gabriel Gudmundsson. Benjamin André et Ngal’ayel Mukau se retrouvent dans l’entrejeu avec Mitchel Bakker et Hakon Haraldsson dans les couloirs. En pointe, Jonathan David est soutenu par Rémy Cabella.

Les compositions

Olympique de Marseille : De Lange - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot

Lille OSC : Mannone - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Mukau - Bakker, Cabella, Haraldsson - David