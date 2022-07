adidas présente le nouveau maillot extérieur 2022-2023 du Bayern Munich

Le nouveau maillot away du Bayern Munich

Deux mois après la sortie du nouveau maillot domicile du Bayern Munich, adidas a lancé ce jeudi le kit extérieur que porteront les joueurs du Rekordmeister en 2022-2023.

De l'ombre à la lumière. Un peu plus de deux mois après avoir révélé au grand jour son tout nouveau maillot domicile, le Bayern Munich a lancé ce jeudi le maillot extérieur qui sera arboré par les hommes de Julian Nagelsmann tout au long de l'exercice 2022-2023 en Bundesliga et en Ligue des champions.

Changement de style

Contrairement à la tunique de l'année précédente, cette nouvelle création d'adidas, l'équipementier du Bayern depuis 1970 et ce jusqu'en 2030 en échange d'un chèque de 60 M€ par an, est composée d'un blanc dominant. En revanche, comme avec le noir de la saison dernière, l'or conserve sa place sur ce nouveau away kit du Rekordmeister, avec un effet métallique qui ne passera sûrement pas inaperçu.

On retrouve en effet cette couleur au niveau des trois bandes de la marque américaine, au niveau des épaules, mais aussi sur le logo adidas, l'écusson du FCB ainsi que sur le sponsor maillot principal, Deutsche Telekom. La société allemande de télécommunications, partenaire des pensionnaires de l'Allianz Arena depuis 2002, verse près de 50 M€ alors que leur bail, renouvelé il y a peu, court jusqu'en 2026.

Une première visuelle pour le Bayern et adidas

Relativement épuré malgré un look bien facilement reconnaissable, ce nouveau maillot que porteront bientôt Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Leroy Sané ou encore la nouvelle recrue munichoise Sadio Mané loin de leurs bases ne présente pas d'éléments ou de design fantaisistes.

Cette tenue conçue par adidas présente globalement un style élégant. Reste désormais à connaître l'avis des fans du Bayern, alors que l'association de ces deux couleurs demeure une première dans l'histoire du décuple champion d'Allemagne en titre, qui entend bien une fois de plus rafler la mise en Bundesliga.

