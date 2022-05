Voici le maillot domicile 2022-2023 du Bayern Munich dévoilé par adidas

Et voici le nouveau maillot domicile Bayern pour la saison 2022-2023

Le Bayern Munich et adidas ont révélé, ce jeudi, le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs de Julian Nagelsmann lors de la saison 2022-2023.

Le Bayern peut déjà sereinement se tourner vers l'avenir. Sacré pour la 10ème fois consécutive en Bundesliga au terme d'une nouvelle saison dominée de la tête et des épaules en Allemagne, le Rekordmeister et son équipementier adidas ont dévoilé, ce jeudi, le maillot domicile que porteront les pensionnaires de l'Allianz Arena tout au long de l'exercice suivant, aussi bien en outre-Rhin que sur la scène européenne.

Une annonce intervenant seulement quelques minutes après la divulgation du nouveau maillot home de Liverpool, l'une des équipes phares du grand rival Nike sur le marché, et tout sauf anodine.

Le retour du rouge traditionnel

Les fans du club bavarois vont au moins pouvoir se réjouir : le style de ce nouveau kit home est bien différent de ceux présentés ces dernières années. Un rouge unique (contrairement aux deux nuances de rouge utilisées auparavant) et du blanc composent majoritairement ce maillot 22-23. Vingt et une bande blanches horizontales, toutes de tailles différentes, viennent s'entremêler au rouge iconique du Bayern pour donner un look légèrement rétro visuellement.

Le sponsor maillot principal, Telekom, est toujours représenté de la même manière en blanc et entouré de noir. S'il était un temps prévu que la présentation du logo de cette marque, le T, soit légèrement revisitée sur les maillots domicile dès l'année prochaine, il n'en sera finalement rien et le changement ne devrait intervenir qu'en 2023-2024.

Déjà porté cette saison

Le logo adidas, dont les fameuses trois bandes restent placées au niveau des deux épaules, demeure lui aussi blanc et entouré en noir pour mieux ressortir sur la devanture de ce haut. À noter que de petites parties blanches viennent casser, en bout de manche, le rouge au niveau des bras, où se trouve, à gauche, l'inscription Qatar Airways.

𝙄𝙣 𝙪𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚𝙣 𝙁𝙖𝙧𝙗𝙚𝙣! ❤️🤍 #MiaSanMia



Unser neues Home-Trikot ist da! 👉 https://t.co/izziwvMesI — FC Bayern München (@FCBayern) May 5, 2022

Les hommes de Julian Nagelsmann devraient arborer fièrement cette tunique pour la première fois le dimanche 8 mai prochain pour la réception de Stuttgart, à l'occasion de la 33ème et avant-dernière journée de Bundesliga, sur les coups de 17h30.

Pour les fervents supporters du Bayern Munich, les fans de Robert Lewandowski, Leroy Sané, Thomas Müller, Lucas Hernandez & co, ou tout simplement pour les amoureux de ce nouveau maillot, ce kit home 2022-2023 est d'ores et déjà disponible sur Foot.fr !