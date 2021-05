Tottenham prépare une révolution XXL

La suite après cette publicité

Tottenham ne s'attendait pas à ça ! Auteurs d'un bon début de saison, les Spurs, menés alors par José Mourinho, s'installaient rapidement parmi les équipes de tête avant de prendre la première place du classement le 29 novembre. Sous l'impulsion notamment de son duo Kane-Son, les Londoniens affichaient une belle forme. Mais l'équipe anglaise a été beaucoup moins brillante lors de la deuxième partie de saison, l'ambiance s'étant tendue entre le coach portugais et une partie de ses troupes. Après le licenciement de Mourinho le 19 avril dernier, Tottenham a fini l'année tant bien que mal alternant succès et défaites.

Dirigés par Ryan Mason, ils ont terminé en septième position en Premier League (62 points). Ils joueront ainsi la Ligue Europa Conference en 2021-22. Mais avec quel entraîneur et quels joueurs ? C'est là tout l'enjeu de l'intersaison. Une intersaison de tous les dangers puisque les Londoniens auront divers chantiers à gérer. En priorité, les dirigeants britanniques vont devoir trouver l'homme capable d'incarner leur nouveau projet et d'insuffler une nouvelle dynamique à un effectif qui n'a pas forcément beaucoup évolué ces dernières années. Une quête difficile pour le moment.

Un nouveau coach à trouver

Plusieurs pistes sont toutefois étudiées. Sacré champion d'Italie avec l'Inter et expérimenté en Premier League après son passage à Chelsea, Antonio Conte fait rêver Daniel Levy. Mais le président de Tottenham et ses équipes ont coché d'autres noms. Lundi, The Independent révélait qu'un retour de Mauricio Pochettino, qui connaît parfaitement la maison, était à l'étude. Mais difficile de l'imaginer quitter Paris après six mois. Mardi, Skysports avançaient les noms de Graham Potter (Brighton), Ralf Rangnick et Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique, qui aimerait retrouver un club après l'Euro 2020, discute avec les Spurs. Ce vendredi, la piste Zinedine Zidane est évoquée.

Si le dossier du futur coach est donc prioritaire pour les Anglais, ils doivent également gérer un mercato qui promet d'être animé avec le feuilleton Harry Kane. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'attaquant de 27 ans est décidé à s'en aller. Il l'a fait savoir à plusieurs reprises à sa direction, qui commence à le prendre au sérieux et chercher même son futur remplaçant. Mais ce dossier promet d'être intense puisque Daniel Levy, réputé pour être dur en affaires, ne le laissera pas partir à n'importe quel prix et n'importe où. Ainsi, Tottenham ne souhaite pas le voir rejoindre un club rival comme Chelsea, sur le coup.

Le feuilleton Harry Kane

Manchester United préparerait une offre astronomique pour convaincre les Spurs. A moins que Kane rejoigne Manchester City, sa destination favorite selon le Times. Ce qui est certain, c'est que les Londoniens devront parfaitement négocier ce cas précis, en réussissant à le conserver ou en le vendant au meilleur prix possible. Les Britanniques devront aussi se pencher sur les joueurs en fin de contrat dans un an, soit en juin 2022. Hugo Lloris, Joe Hart, Erik Lamela ou encore Serge Aurier sont concernés. Au sujet de l'Ivoirien, la tendance est au départ. Comme indiqué sur notre site, l'idée d'un retour au PSG est dans les tuyaux. Longtemps, Paris a été sur la pise de Dele Alli.

Mais ce dernier avait été retenu par sa direction. La porte ne serait toutefois pas totalement fermée cet été pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Enfin, concernant les éléments prêtés, Gareth Bale entretient toujours le flou sur son avenir, alors qu'il lui restera une année de contrat au Real Madrid. Le Gallois annoncera sa décision après l'Euro, mais les Spurs aimeraient le garder. Ce qui n'est pas le cas de Carlos Vinicius (Benfica). Ce dernier est d'ailleurs dans le viseur de la Roma de Mourinho. Un coach qui veut aussi déloger Eric Dier et Pierre-Emile Höjbjerg de Tottenham. Si quelques noms sont sortis du chapeau au rayon des arrivées (Sabitzer, Donnarumma, Kepa, Hudson-Odoi, Abraham), c'est surtout du côté des départs que les Spurs font parler d'eux. Le mercato ne fait que commencer !