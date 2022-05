Un Clásico cet été aux États-Unis ?

La période estivale est souvent l'occasion pour les clubs d'organiser des stages dans des pays étrangers. Les États-Unis sont souvent l'une des destinations choisies par les clubs, comme le FC Barcelone cette année par exemple.

La suite après cette publicité

En effet, en plus d'affronter l'Inter Miami (à Miami), la Juventus Turin (à Los Angeles) et les New York Red Bull (à NY), les Catalans pourraient également affronter le Real Madrid, à Las Vegas cet été. C'est en tout cas ce qu'annonce la radio Cadena Cope.