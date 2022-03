Chelsea : les déclarations de Roman Abramovich sur Vladimir Poutine

Dans la tourmente par rapport à ses relations avec le gouvernement russe et plus particulièrement avec Vladimir Poutine, l'oligarque russe et propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich se voit infliger de nombreuses sanctions par le gouvernement britannique. Le Mirror a fait ressortir ce vendredi une interview que le patron des Blues avait accordé au Financial Times en 2003 à l'occasion du rachat du club londonien.

Dans cet entretien, Abramovich indiquait qu'il n'avait «aucune relation particulière» avec Poutine, «si ce n'est par le biais de (son) travail en tant que gouverneur d'État et du comité gouvernemental auquel (il) siège.» Interrogé également sur le Premier Ministre de l'époque Boris Yelstin, il a précisé : «je ne l'ai rencontré qu'après son départ de la présidence». L'homme d'affaires russe se disait en tout cas très heureux d'arriver en Angleterre : «c'est agréable d'être ici, vous vous sentez à l'aise et vous n'avez pas l'impression que les gens vous observent.»