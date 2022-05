Angel Di Maria annonce sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022

La suite après cette publicité

En conférence de presse lundi avant le match amical face à l’Italie mercredi (20h45), l’ailier argentin Angel Di Maria a annoncé qu’il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar à la fin de l’année. L’Argentin de 34 ans, dont le contrat avec le PSG expire en juin, a expliqué que c’était le moment pour lui de passer la main aux jeunes.

« Après cette Coupe du monde, il sera temps, il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s’améliorent et petit à petit ils vont montrer qu’ils sont à ce niveau. Continuer serait un peu égoïste après tant d’années et après avoir réalisé ce que je voulais réaliser », a déclaré Di Maria qui a déjà disputé 121 matches avec l’Albiceleste depuis 2008, inscrit 24 buts et délivré 24 passes décisives.