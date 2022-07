Bayern : Oliver Kahn ne dit pas non à Harry Kane

La suite après cette publicité

Directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn est de plus en plus présent sur le plan médiatique. Dans un entretien pour Sport Bild, l'ancien gardien de but finaliste de la Coupe du monde 2002 a fait le point sur la rumeur menant au buteur de Tottenham Harry Kane (28 ans).

«Il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de premier plan, mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite» a-t-il lâché ne fermant pas totalement la porte au buteur sous contrat jusqu'en juin 2024.