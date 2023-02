À la découverte de Lucas Marsella, jeune gardien explosif de Lyon La Duchère

Lyon, terre de football. Dans l’ombre de l’Olympique Lyonnais, plusieurs écuries de la Région Rhône-Alpes Auvergne tentent de grandir et de progresser. C’est le cas de Lyon La Duchère. Pensionnaire de National 2 cette saison 2022-23, le club rhodanien est bien positionné dans le groupe C. Deuxième avec 34 points, Lyon La Duchère n’a qu’une petite longueur de retard sur Marignane Gignac, leader avec 35 unités après 18 journées. L’écurie lyonnaise a aussi deux points d’avance sur Jura Sud, quatrième avec un match en retard. Autant dire que la lutte pour la montée en National sera acharnée jusqu’au bout. Pour y parvenir, "La Duch" compte notamment sur Lucas Marsella.

Arrivé l’été dernier, ce gardien de but fait le bonheur de son club. Une fierté pour ce passionné de ballon rond dont l’histoire a débuté le 11 janvier 2000 à Nice. C’est là-bas qu’il est né il y a 23 ans. Rapidement, il est tombé amoureux du football et a fini dans les cages. «C’est un poste à responsabilités qui m’a toujours attiré. Le gardien de but n’a pas le droit à la moindre erreur. Une erreur d’appréciation ou de prise de balle et derrière c’est but. Mais c’est ce qu’il fait la beauté du poste aussi car lors des grands soirs d’un gardien, on ne retient que ces belles parades qui ont permis à l’équipe de gagner.» Occuper ce rôle était donc une évidence.

Un apprentissage important en Corse

«Quand j’étais chez les débutants, le gardien qui devait jouer dans mon équipe était malade. Du coup, il fallait quelqu’un pour le remplacer et j’ai de suite levé la main. Depuis, je n’ai plus enlevé les gants.» Et il a tracé sa route tranquillement. «J’ai commencé le football très jeune à l’âge de 5 ans dans le club du Cannet-Rocheville. J’y ai joué jusqu’à mes 15 ans. Ensuite, j’ai intégré le centre de formation de l’AC Ajaccio, où j’ai joué avec les U17 Nationaux et U19 Nationaux. J’ai aussi participé à la Coupe Gambardella avant d’évoluer avec la N3.» Une ascension rapide pour le portier qui a gravi les échelons les uns après les autres sur l’Ile-de-beauté.

Ses efforts ont d’ailleurs été récompensés. «En 2018, j’ai intégré le groupe professionnel en tant que troisième gardien. J’ai aussi signé mon premier contrat professionnel et j’ai effectué plusieurs bancs en Ligue 2. J’ai été dans le groupe durant trois saisons.» De quoi le faire progresser bien qu’il ait occupé un rôle pas toujours facile. «J’ai beaucoup appris en tant que numéro 3. Il s’agissait de mes premiers pas dans un groupe professionnel. La qualité de l’effectif fait que j’ai été obligé de progresser. L’exigence n’est pas la même, tu dois apprendre vite chez les pros. J’ai eu la chance d’avoir de très bons entraîneurs de gardiens comme Christophe Sortelle, en formation, et Thierry Debes, chez les pros, qui m’ont fait grandir.»

Passer un cap à Lyon La Duchère

Mais comme tous les jeunes, le gardien d’1m84 a eu besoin de jouer pour progresser. Il est donc allé relever un nouveau challenge. «J’ai signé au FC Martigues lors du mercato estival 2021. Au terme de cette saison, j’ai connu la montée en National 1.» Auteur de 6 apparitions, Lucas Marsella a dû partir ailleurs pour avoir plus de temps de jeu. L’été dernier, il a donc rejoint Lyon La Duchère où il a signé un contrat d’une saison pour occuper le poste de gardien numéro un comme expliqué par le club rhodanien.

Un défi taillé pour le natif de Nice. « C’est un grand honneur pour moi de rejoindre Lyon La Duchère. C’est l’entraîneur principal (Jordan Gonzalez) qui m’a contacté, il m’a présenté le projet et j’ai tout de suite accroché. Je pense que mes qualités collent avec ses attentes. C’est un club ambitieux dans une ville attrayante, donc il y a que des bonnes raisons pour que je m’intègre bien. Mon objectif est d’avoir un gros volume de jeu cette saison et pourquoi pas de connaître avec La Duch’ une montée en National 1. La préparation va être un moyen d’affirmer mes qualités, j’ai beaucoup de choses à prouver à ceux qui m’accordent leur confiance. » Et visiblement, Lyon La Duchère a eu raison de croire en lui.

Marsella enchaîne les matches et vise plus haut

Cette saison, il a disputé 2 matches de Coupe de France (2 clean sheets) et 18 rencontres de championnat, toutes en intégralité. Soit un temps de jeu d’environ 1620 minutes. Un temps dont il a profité pour réaliser 5 clean sheets. Il a toutefois encaissé 17 buts. Un point sur lequel le jeune gardien travaille, lui qui a plusieurs points forts comme nous l’avoue l’un de ses proches. «Ses qualités sont son explosivité. Il a aussi un très gros jeu au pied et il est bon dans les un contre un aussi. Concernant les pénaltys, il en a sorti 3 sur 5 depuis le début de la saison. Il est très fort sur sa ligne mais il doit encore améliorer ses prises de décision sur les sorties.»

Malgré tout, le jeune homme est satisfait de sa saison pour le moment. «Je suis content de cette première partie de saison à Lyon La Duchère. Je me suis fixé des objectifs individuels et collectifs pour cette première saison ici. J’espère qu’ils seront réussis d’ici 5 mois. Pour cette deuxième partie de saison, les objectifs individuels sont d’enchaîner les meilleures performances possibles, de ramener le plus de victoires et de clean sheets pour le club.» De quoi l’aider peut-être à passer un cap supplémentaire. «Pour la suite de ma carrière, j’espère retrouver le niveau professionnel et continuer à m’épanouir dans mon métier», nous a-t-il avoué.

Un gardien libre en fin de saison

Cela tombe bien, selon nos informations des clubs de L2 et de N1 se sont renseignés au sujet du gardien libre en juin 2023. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Lucas Marsella reste calme et concentré sur le terrain. Le foot prend d’ailleurs une part importante pour lui. «Dans la vie, je suis plutôt quelqu’un de simple. Je passe beaucoup de moments avec mes proches, mais ma vie tourne quand même beaucoup autour du football. Je regarde beaucoup de matches. Cela va du National à la Ligue des Champions. Mais j’aime aussi suivre et apprendre d’autres sports comme le tennis.» Mais le football reste sa grande passion, lui qui espère continuer à la vivre très longtemps.